Für das Sinfoniekonzert der Württembergischen Philharmonie am Montagabend in der Reutlinger Stadthalle hat eine Schulklasse des Listgymnasiums Beethovens »Pastorale« visualisiert. Warum der Klassik-Titan dabei ins Weltall abhob.

Beethovens Sinfonie als Flug geometrischer Formen durch den Nachthimmel: Die WPR mit Dirigentin Ariane Matiakh bei einer visualisierten Aufführung der »Pastorale«. Foto: Armin Knauer Beethovens Sinfonie als Flug geometrischer Formen durch den Nachthimmel: Die WPR mit Dirigentin Ariane Matiakh bei einer visualisierten Aufführung der »Pastorale«. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.