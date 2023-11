Nach dem Rückzug von franz.K-Urgestein Andreas Roth steht ein weibliches Duo an der Spitze des Soziokulturzentrums: An Roths Stelle ist Sarah Petrasch an die Seite von Claudia Heldt gerückt. Auch sonst hat sich die Mannschaft verjüngt.

Das neu formierte franz.K-Team im Gruppenbild: (von links) Ralf Spacca, Frederik Hrusa, Dirk Hofmann, Birgit Honigberger, Matthias Xander, Claudia Heldt, Laura Dierks, Laura Haitz, Sarah Petrasch, Janosch Wolf, Ole Besenfelder, Alexandra Piechatzek. Foto: franz.K Das neu formierte franz.K-Team im Gruppenbild: (von links) Ralf Spacca, Frederik Hrusa, Dirk Hofmann, Birgit Honigberger, Matthias Xander, Claudia Heldt, Laura Dierks, Laura Haitz, Sarah Petrasch, Janosch Wolf, Ole Besenfelder, Alexandra Piechatzek. Foto: franz.K

