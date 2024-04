Mitten aus einem Klavierkonzert von Joseph Haydn heraus spaziert die Pianistin Olivia Trummer in die Welt des Jazz: Das Kaleidoskop-Konzert der Württembergischen Philharmonie in der Reutlinger Stadthalle war einmal mehr eine Grenzüberschreitung. Das Risiko hat sich gelohnt.

