Gespräch und Lesung: Bernadette Schoog und Martin Suter bieten im Mozartsaal der Stuttgarter Liederhalle kurzweilige eineinhalb Stunden. Mit fast einem Jahr Verspätung stellt der Bestsellerautor dort seinen Roman »Melody« vor - und gibt einen kurzen Einblick in sein neuestes Werk, das am 20. März erscheint. Foto: dia Gespräch und Lesung: Bernadette Schoog und Martin Suter bieten im Mozartsaal der Stuttgarter Liederhalle kurzweilige eineinhalb Stunden. Mit fast einem Jahr Verspätung stellt der Bestsellerautor dort seinen Roman »Melody« vor - und gibt einen kurzen Einblick in sein neuestes Werk, das am 20. März erscheint. Foto: dia

