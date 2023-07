Mössinger Comedian Tedros Teclebrhan bekommt eigene Show bei Amazon

Der in Mössingen-Bästenhardt aufgewachsene Comedy-Star Tedros »Teddy« Teclebrhan in seiner Rolle als Antoine Burtz. ARCHIVFOTO: FINK

MÖSSINGEN. Gute Nachrichten für Teddy-Fans: Der Mössinger Comedian, der mit vollem Namen Tedros Teclebrhan heißt, erhält eine eigene Show bei Amazon. Das hat der Streamingdienst heute in einer Pressemeldung bekannt gegeben. Teddy promotete die News auf seinem Instagram-Kanal. Neben seinen beliebten Charakteren wie Antoine, Percy, Ernst Riedler und Co. sollen in dem neuen Format auch hochkarätige Gaststars zu sehen sein. Wer das sein wird, ist noch nicht bekannt.

Die »Teddy Teclebrhan Show« wird insgesamt sechs Episoden umfassen. Sie startet im Jahr 2024 und werde insgesamt sechs Episoden umfassen und sei das erste von mehreren Projekten der auf mehrere Jahre angelegten Zusammenarbeit. »Ich freue mich bei Prime Video ein Zuhause für meine Teddy-Welt gefunden zu haben«, wird der Mössinger in der Pressemeldung zitiert. Auch Amazon zeigt sich begeistert: »Teddy ist ein begnadeter Comedian, Schauspieler, Musiker, Improvisator - kurz, ein Meister des Entertainments.«

Schon früher Kooperation mit Prime Video

Für Teddy ist es nicht die erste Sendung, die der Streamingdienst ausstrahlt. Bereits 2022 moderierte er die Show »One Mic Stand«. Ein Jahr vorher war er Teilnehmer der ersten Staffel von »LOL: Last One Laughing«. Der Comedian galt damals als Angstgegner seiner Berufskollegen und schaffte es bis ins Finale. Dort musste er sich jedoch Torsten Sträter geschlagen geben. Die Aufnahme seines Auftritts in der Stuttgarter Schleyerhalle ist ebenfalls auf Amazon zu finden. (GEA)