Im Rahmen des Tübinger Komponistinnen-Festivals wurde zum ersten Mal der Josephine-Lang-Wettbewerb für Liedkunst ausgetragen. Sechs Sängerinnen und ihre Klavierbegleiterinnen (in einem Fall ein Begleiter) traten im Finale an. Die spektakulärste Show lieferte jedoch jemand anderes.

Liedkabarett vom Stuhl herab: Sopranistin Carlotta Lipski, Gewinnerin des Nachwuchspreises, im Silchersaal. Foto: Armin Knauer Liedkabarett vom Stuhl herab: Sopranistin Carlotta Lipski, Gewinnerin des Nachwuchspreises, im Silchersaal. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.