Kunst im Aufbruch: Die Ausstellung »Secessionen« in Berlin und Wien

Die Namen von drei Männern - Klimt, Stuck und Liebermann - haben die beteiligten Museen nach vorn gestellt in einer Ausstellung, die sich sogenannten Secessionen in Wien, München und Berlin um 1900 widmet. Es lassen sich darin aber auch einige Künstlerinnen (neu) entdecken. Die Ausstellung ist bis 22. Oktober in der Alten Nationalgalerie in Berlin zu sehen, im kommenden Jahr wird sie im Wien Museum in der österreichischen Hauptstadt gezeigt.