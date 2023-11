Bei Wolfgang Folmer spiegeln sich in scheinbar harmlosen Märchen- und Spielzeugfiguren Krieg, Gewalt und sexuelle Fantasien. Das Kunstmuseum Reutlingen widmet ihm nun eine Retrospektive an zwei Standorten. Und fragt: Wie verstörend kann das Niedliche sein?

Ina Dinter in der letzten von ihr am Kunstmuseum kuratierten Ausstellung mit Wolfgang Folmer vor seiner monumentalen Holzschnitt-Arbeit. Foto: Armin Knauer Ina Dinter in der letzten von ihr am Kunstmuseum kuratierten Ausstellung mit Wolfgang Folmer vor seiner monumentalen Holzschnitt-Arbeit. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.