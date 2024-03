Wenn Videospielkrieger die Glashalle belagern, Manga-Elfen am Teich posieren, Autoren in den Keller steigen und der Bundespräsident durch Bücherfluten pflügt, ist wieder Leipziger Buchmesse. Der GEA hat sich auf einen Streifzug begeben.

Fantasy ist im Trend auf der Buchmesse. Ein paar der Akteure aus dem Band »Fast verschwundene Fabelwesen« von Florian Schäfer und Elif Siebenpfeiffer gibt's sogar plastisch zu sehen. Foto: Armin Knauer

