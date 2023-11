Virtuose, Professor, Autor, Forscher, Streiter für vergessene Komponisten: Kolja Lessing hat viele Begabungen. Als Geiger verabschiedet sich der 62-Jährige mit dem Musica-Nova-Konzert am 29. November im Reutlinger Kunstmuseum. Andere Neigungen will er hingegen noch ausbauen.

Mit der Geige soll's das bald gewesen sein: Kolja Lessing im August diesen Jahres bei den Gitarrenfestspielen Nürtingen. Foto: Armin Knauer Mit der Geige soll's das bald gewesen sein: Kolja Lessing im August diesen Jahres bei den Gitarrenfestspielen Nürtingen. Foto: Armin Knauer

