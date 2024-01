Der litauische Pianist Vadim Chaimovich war zu Gast beim Neujahrskonzert im Kirchentellinsfurter Schloss. Er zeigte, was passiert, wenn sich ein Interpret ganz in die Komponisten hineinversetzt.

Vadim Chaimovich am Flügel im Rittersaal des Schlosses Kirchentellinsfurt. Foto: Dagmar Varady Vadim Chaimovich am Flügel im Rittersaal des Schlosses Kirchentellinsfurt. Foto: Dagmar Varady

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.