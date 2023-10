Was herauskommt, wenn sich ein klassisches Streicher-Ensemble mit einem Jazz-Trio zusammentut? Zu erleben ist das beim Auftritt des Benefizorchesters mit dem Tender-Trio am 15. Oktober in der Reutlinger Kreuzkirche.

Das Jazz-Trio Tender tut sich mit Streichern des Benefizorchesters zusammen. Foto: pr Das Jazz-Trio Tender tut sich mit Streichern des Benefizorchesters zusammen. Foto: pr

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.