Jahrhunderte wurden Frauen in der Tonkunst unterdrückt. In Tübingen bekommen sie nun ein ganzes Musikfest. Am Freitagabend wurde das Komponistinnen-Festival im Festsaal der Neuen Aula eröffnet - mit einer umjubelten Uraufführung.

Großer Applaus für Mari Vihmand nach der Uraufführung ihres Stücks »Herz, mein Herz« im Eröffnungskonzert. Foto: Armin Knauer Großer Applaus für Mari Vihmand nach der Uraufführung ihres Stücks »Herz, mein Herz« im Eröffnungskonzert. Foto: Armin Knauer

