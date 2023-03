Feiernde Fans beim Auftritt von Moop Mama auf dem Kesselfestival 2022. Auch in diesem Jahr sind auf der Hauptbühne wieder hochkarätige Acts geboten. FOTO: DUDDEK Feiernde Fans beim Auftritt von Moop Mama auf dem Kesselfestival 2022. Auch in diesem Jahr sind auf der Hauptbühne wieder hochkarätige Acts geboten. FOTO: DUDDEK

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.