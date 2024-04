Für stehende Ovationen sorgte der mehrfach ausgezeichnete Tenor Jay Alexander am Sonntagabend in der zu etwa Dreivierteln gefüllten Reutlinger Marienkirche. Das abwechslungsreiche Konzert wurde zugunsten des Fördervereins Sonnenstrahlen veranstaltet.

Jay Alexander interpretierte Schlager, Opernmelodien und auch religiöse Stücke. Foto: Gabriele Böhm Jay Alexander interpretierte Schlager, Opernmelodien und auch religiöse Stücke. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.