Es ist das Ende einer langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit: Seit drei Dekaden hat Ingrid Wolf an der VHS Reutlingen Malkurse gegeben, jetzt ehrt die Volkshochschule die Dettinger Künstlerin zu ihrem Abschied mit einer großen Ausstellung, die noch bis zum 17. Februar über zwei Stockwerke in der Spendhausstraße zu sehen ist. Wer ihre früheren Arbeiten kennt, kann die ein oder andere Überraschung erwarten.

Ingrid Wolf liebt das Abstrakte, wie es in ihrem Werk »Da kommt Farbe«, Acrylcollage auf Leinwand, besonders zur Geltung kommt. Foto: Paul Runge Ingrid Wolf liebt das Abstrakte, wie es in ihrem Werk »Da kommt Farbe«, Acrylcollage auf Leinwand, besonders zur Geltung kommt. Foto: Paul Runge

