Mit einem spannenden Doppelpack geht das Museum Ritter in Waldenbuch in den Sommer. Bis zum 15. September sind dort die Ausstellungen »Hommage à la France. Werke aus der Sammlung Marli Hoppe-Ritter« und »Laurenz Theinert. Fehlende Dunkelheit« zu sehen.

Laurenz Theinert: »Farblichtraum« (2015/24). Foto: Christoph B. Ströhle Laurenz Theinert: »Farblichtraum« (2015/24). Foto: Christoph B. Ströhle

