Die Uraufführung von Josephine Langs »Cyrie« für gemischten Chor a cappella, rekonstruiert von Harald Krebs und Ingo Bredenbach, stand in der Tübinger Motette in der Stiftskirche auf dem Programm. Das Ensemble Horizons zeigte sich auch in weiteren Beiträgen zum Komponistinnen-Festival in Hochform.

Die Tübinger Motette in der Stiftskirche im Zeichen des Komponistinnen-Festivals: Das Ensemble Horizons unter der Leitung von Matthias Klosinski sang Musik aus mehreren Jahrhunderten. Foto: Christoph B. Ströhle Die Tübinger Motette in der Stiftskirche im Zeichen des Komponistinnen-Festivals: Das Ensemble Horizons unter der Leitung von Matthias Klosinski sang Musik aus mehreren Jahrhunderten. Foto: Christoph B. Ströhle

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.