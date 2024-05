Die drei schwedischen Schwestern Greta, Stella und Sunniva Bondesson machen Musik, die klingt wie aus den Appalachen. Vor allem live ist bei dem Trio jedoch auch viel Rock und Punk dabei. Am 7. Juni kommen sie in die Wimsener Mühle.

Greta Bondesson am Banjo und Sunniva Bondesson an der Akustikgitarre beim Auftritt 2015 in Linz als Vorgruppe von Robbie Williams. Foto: Screenshot Greta Bondesson am Banjo und Sunniva Bondesson an der Akustikgitarre beim Auftritt 2015 in Linz als Vorgruppe von Robbie Williams. Foto: Screenshot

