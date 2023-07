Sie sieht Musik als ein Medium der Verbindung zwischen Menschen, gerade jetzt nach der Pandemie: Tina Dico, hier bei einem Auftritt 2015 beim Zelt-Musik-Festival (ZMF) Freiburg. Im Echaz-Hafen wird sie am 3. August solo auftreten. Foto: Krahl Sie sieht Musik als ein Medium der Verbindung zwischen Menschen, gerade jetzt nach der Pandemie: Tina Dico, hier bei einem Auftritt 2015 beim Zelt-Musik-Festival (ZMF) Freiburg. Im Echaz-Hafen wird sie am 3. August solo auftreten. Foto: Krahl

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.