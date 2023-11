Das »Frischzelle«-Format im Kunstmuseum Stuttgart bietet jungen Kunstschaffenden aus dem Land eine Plattform. In der ersten Einzelausstellung der Reutlinger Bildhauerin Simone Eisele gehen Horror und Kitsch Hand in Hand.

Einen Friedhof zum Kuscheln inszeniert Simone Eisele in ihrer »Frischzelle« im Kunstmuseum Stuttgart. Foto: Armin Knauer Einen Friedhof zum Kuscheln inszeniert Simone Eisele in ihrer »Frischzelle« im Kunstmuseum Stuttgart. Foto: Armin Knauer

