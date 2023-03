Aktuell Ausstellung

GEA zeigt Werke von Doris Knapp

Der GEA lädt zum nächsten Kunst-Event: Zum 100. von Doris Knapp eröffnet an diesem Freitag, 10. März, genau an ihrem Geburtstag, um 19 Uhr eine Ausstellung mit Werken der Reutlinger Künstlerin in der GEA-Redaktion