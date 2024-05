Unter dem Motto »Furiose Flötenmusik« gestaltete der aus Reutlingen stammende Blockflötist Jan Fuß zusammen mit Aurora Fibla am Barockcello und Sergio Flores am Cembalo ein vielseitiges Konzert mit Werken unter anderem von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi und Domenico Scarlatti.

Aurora Fibla, Jan Fuß (Mitte) und Sergio Flores gaben ein außergewöhnliches Konzert. Foto: Verena Völker Aurora Fibla, Jan Fuß (Mitte) und Sergio Flores gaben ein außergewöhnliches Konzert. Foto: Verena Völker

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.