Die US-amerikanische Bluesrock-Band »Tito and Tarantula« trat am Mittwochabend im Reutlinger fanz.K auf. Und brachte mexikanisches Wüstengefühl nach Reutlingen.

Tito and Tarantula spielen im Reutlinger franz.K Bluesrock aus Kalifornien mit mexikanischen Einflüssen. Foto: Von Max Schniepp Tito and Tarantula spielen im Reutlinger franz.K Bluesrock aus Kalifornien mit mexikanischen Einflüssen. Foto: Von Max Schniepp

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.