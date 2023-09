Am Freitag eröffneten der 79-jährige Vibrafonist David Friedman und das Stefan Schöler Trio die neunte Auflage des »Conversations«-Festivals in der ausverkauften Hochschule für Kirchenmusik. Das vom Jazzclub Tübingen und der Hochschule organisierte Festival kombiniert an zwei Abenden jeweils einen Solisten mit einer jungen Jazzband.

Der US-Vibrafonist David Friedman war Gast beim Tübinger »Conversations«-Festival Foto: Jürgen Spieß Der US-Vibrafonist David Friedman war Gast beim Tübinger »Conversations«-Festival Foto: Jürgen Spieß

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.