Der syrisch-deutsche Schriftsteller Rafik Schami war in der Reihe »Autor im Gespräch« zu Gast in der Reutlinger Stadtbibliothek.

Rafik Schami hat für sein erzählerisches Werk zahlreiche Preise erhalten. Foto: Uwe Anspach/dpa Rafik Schami hat für sein erzählerisches Werk zahlreiche Preise erhalten. Foto: Uwe Anspach/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.