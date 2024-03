Hannah Zufall treibt den Wahnsinn in der Apotheke als Autorin auf die Höhe: Am Tübinger Zimmertheater feierte »Im Taumel des Zorns - Episode 5: Verbrechen und Versprechen« Premiere.

Unterm künstlichen Kuheuter: Cyril Hilfiker als Enno und Seraina Löschau als Merit. Foto: Alexander Gonschior Unterm künstlichen Kuheuter: Cyril Hilfiker als Enno und Seraina Löschau als Merit. Foto: Alexander Gonschior

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.