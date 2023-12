Die Gomaringer Künstlerin Eva Doelker-Heim trägt die Weltmeere in der Seele und präsentiert eine Auswahl ihrer jüngeren Werke noch bis zum 13. Januar in der Stadtbibliothek Reutlingen. Neben selbstkreierten Farben hat sie ihre Malgründe einem ganz besonderen Verfahren unterzogen.

»Skopelos 21«: Indigo aus Waid, Grünspan und Lapislazuli in Fischleim auf Leinwand, in Meerwasser gelegt. Foto: Paul Runge »Skopelos 21«: Indigo aus Waid, Grünspan und Lapislazuli in Fischleim auf Leinwand, in Meerwasser gelegt. Foto: Paul Runge

