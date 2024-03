Eine Halbzeit heiter-beschwingtes C-Dur, eine Halbzeit flirrendes Liebesfieber: Die Württembergische Philharmonie mochte es kontraststark am Montagabend in der Stadthalle Reutlingen. Ob die beiden Sänger den orchestralen Klangmassen gewachsen waren?

Glück und Schmerz der Liebe: Sopranistin Iulia Maria Dan in Alexander Zemlinskys »Lyrischer Sinfonie«. Foto: Armin Knauer Glück und Schmerz der Liebe: Sopranistin Iulia Maria Dan in Alexander Zemlinskys »Lyrischer Sinfonie«. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.