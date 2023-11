Eine fünfzigminütige Liebeserklärung, ein Dirigent unter Strom und eine Geigerin von umwerfender Natürlichkeit: Die Württembergische Philharmonie in der Stadthalle Reutlingen mit Mirijam Contzen an der Sologeige und Gábor Takács-Nagy am Pult.

Zur Zugabe ein ungarisches Duett: Mirijam Contzen und Fabian Wettstein beim Sinfoniekonzert in der Stadthalle. Foto: Armin Knauer Zur Zugabe ein ungarisches Duett: Mirijam Contzen und Fabian Wettstein beim Sinfoniekonzert in der Stadthalle. Foto: Armin Knauer

