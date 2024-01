In seinem Film »White Angel - Das Ende von Marinka« zeigt Arndt Ginzel tiefe Einblicke in das Leben an der Kriegsfront in der Ukraine.

Journalist Arndt Ginzel, 2023 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet, im Tübinger Kino Atelier. Foto: gea Journalist Arndt Ginzel, 2023 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet, im Tübinger Kino Atelier. Foto: gea

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.