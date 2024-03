Nicht nur Johann Sebastian Bach hat eine »Johannespassion« geschrieben, sondern auch der aus Estland stammende Arvo Pärt. Der Philharmonia Chor stellt sie am 23. März in der Reutlinger Christuskirche vor. Pärts Version klingt dabei völlig anders als die von Bach.

Die Chorvorsitzende Irene Kellner-Langanky und Dirigent Martin Künstner mit der Partitur von Pärts »Johannespassion«. Foto: Armin Knauer Die Chorvorsitzende Irene Kellner-Langanky und Dirigent Martin Künstner mit der Partitur von Pärts »Johannespassion«. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.