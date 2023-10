Der Tübinger Bernhard Koch stellte seinen neuen Dokumentarfilm vor: "Menschen & Tiere" fragt nach der Beziehung zwischen Zweibeinern und deren Haus- beziehungsweise Nutztieren. Zur Premiere in den Mössinger Lichtspielen am Freitagabend brachte Koch zwei seiner Protagonisten im Film mit, die beide in unmittelbarer Nähe leben.

Premiere des Dokumentarfilms »Mensch & Tier« in Mössingen (von links): Regisseur Bernhard Koch mit Schäferin Barbara Zeppenfeld und Metzger Karl-Heinz Grießhaber. Foto: Michael Sturm Premiere des Dokumentarfilms »Mensch & Tier« in Mössingen (von links): Regisseur Bernhard Koch mit Schäferin Barbara Zeppenfeld und Metzger Karl-Heinz Grießhaber. Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.