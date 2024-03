Spielerische Virtuosität und wunderschöne Melodien sind Kennzeichen dieses Quartetts, das am Samstag beim Jazzfrühling mit publikumswirksamer Eingängigkeit aufwartete. Im knackevollen Reutlinger Jazzclub in der Mitte präsentierten das Olaf Polziehn Trio und US-Saxofonist Scott Hamilton Kompositionen, die ihre Themen aus Werken deutschsprachiger Komponisten bezogen.

US-Saxofonist Scot Hamilton verzauberte das Publikum mit wunderschönen Balladen. Foto: Jürgen Spieß US-Saxofonist Scot Hamilton verzauberte das Publikum mit wunderschönen Balladen. Foto: Jürgen Spieß

