In der Konzertreihe »Taste und Ton« gastierte der italienische Organist Enrico Zanovello in der Reutlinger Kirche St. Peter und Paul und gestaltete ein ansprechendes Programm zu den Bildern der Künstlerinnen Beatrix Giebel und Helga Haas.

Der italienische Organist Enrico Zanovello in der Reutlinger Kirche St. Peter und Paul. Foto: Lorenz Adamer Der italienische Organist Enrico Zanovello in der Reutlinger Kirche St. Peter und Paul. Foto: Lorenz Adamer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.