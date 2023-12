Aktuell Ausstellung

Demokratie: Die Initialzündung in Konstanz

Er will die »sofortige Demokratie in ganz Deutschland«: Vor 175 Jahren startet der Jurist und Politiker Friedrich Hecker in Konstanz seinen Revolutionszug zur Regierungszentrale Karlsruhe und scheitert am Militär. Doch die Initialzündung der »badischen Revolution« mündet am 27. Dezember 1848 im deutschen Grundgesetz. In Konstanz zeigt eine Ausstellung Originalstücke.