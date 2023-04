An Ostern 1963 ritt HAP Grieshaber als Kunstaktion nach Rot an der Rot. Eine Schau zeigt seine Drucke dazu.

Der Wanderer sinkt demütig auf die Knie: Ein Blatt aus HAP Grieshabers Holzschnitt-Zyklus »Der Osterritt« in der Ausstellung im Elztalmuseum. FOTO: MUSEUM/VG BILD KUNST Der Wanderer sinkt demütig auf die Knie: Ein Blatt aus HAP Grieshabers Holzschnitt-Zyklus »Der Osterritt« in der Ausstellung im Elztalmuseum. FOTO: MUSEUM/VG BILD KUNST

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.