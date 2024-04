Zwei Tage lang Ende Mai und Anfang Juni bietet das Kesselfestival auf dem Cannstatter Wasen hochkarätige Musik-Acts, aber auch Comedy, Kindertheater, Tanz und Sport zum Zuschauen und Mitmachen. Wer will, darf sogar in oder auf den Neckar.

Beim letzten Kesselfestival sorgte auf der Hauptbühne unter anderem Clueso für Stimmung. Foto: Dennis Duddek Beim letzten Kesselfestival sorgte auf der Hauptbühne unter anderem Clueso für Stimmung. Foto: Dennis Duddek

