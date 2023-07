Hüpfen, Hüftkreisen, Stab-Choreografie, dazu diese unverwechselbare Mischung aus Hiphop, Soul und lateinamerikanischen Rhythmen – Culcha Candela gastierten am Samstag beim Hafensounds-Festival in Reutlingen. Die vielen Zuschauer waren bereits vor Beginn des Konzerts überzeugt: Das wird sicher »Hamma!«

Culcha Candela (von rechts: die drei Frontmänner Johnny Strange, Itchyban und Don Cali) hüpften und ließen hüpfen. Foto: mac Culcha Candela (von rechts: die drei Frontmänner Johnny Strange, Itchyban und Don Cali) hüpften und ließen hüpfen. Foto: mac

