Sein neues Bilderbuch über den versteinerten Riesen Joris stellte CHC Geiselhart in der Reutlinger Stadtbibliothek vor. Es ist eine Hommage an die Natur - und an seine zweite Heimat.

Grandiose Bergwelt: CHC Geiselhart mit seinem Bilderbuch, dessen Motive in der Stadtbibliothek ausgestellt sind. Foto: Armin Knauer Grandiose Bergwelt: CHC Geiselhart mit seinem Bilderbuch, dessen Motive in der Stadtbibliothek ausgestellt sind. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.