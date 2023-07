Was hat ein Männerchor in einer Orgelreihe zu suchen? Das klärte sich beim Auftritt von Sängern des Knabenchors Capella vocalis zum Auftakt des Reutlinger Orgelsommers mit Kantor Torsten Wille in der Reutlinger Marienkirche.

Der Männerchor der Capella vocalis unter der Leitung von Hermann Dukek beim Auftakt des Orgelsommers. Foto: Dagmar Varady Der Männerchor der Capella vocalis unter der Leitung von Hermann Dukek beim Auftakt des Orgelsommers. Foto: Dagmar Varady

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.