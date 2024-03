Aktuell Chormusik

Berührende Klänge: Knabenchor Capella Vocalis in der Klosterkirche Mariaberg

Aufgrund einer Erkältungswelle trat der Reutlinger Knabenchor Capella Vocalis in der Klosterkirche Mariaberg nur mit rund 20 Sängern an. Der Wirkung der geistlichen Gesänge vom Frühbarock bis in die Moderne tat das keinen Abbruch.