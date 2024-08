Aktuell Konzert

Barocke Musik aus Versailles in der Sondelfinger Stephanuskirche

Für kurze Zeit wurde die Stephanuskirche zum Spiegelsaal in Schloss Versailles am Sonntagmorgen. Heidi Gröger an der Gambe und Christoph Sommer an der Theorbe präsentierten in der Reihe Musica Antiqua Musik aus der Zeit des »Sonnenkönigs« Ludwig XIV. Um Grögers Gambe rankt sich dabei ein besonderes Geheimnis.