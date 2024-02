Aktuell Musik

Augenblick aus der tönenden Ewigkeit: Klangwechsel beim Cage-Projekt Halberstadt

Normalerweise gehen Menschen in eine Kirche, um ein Konzert zu hören. In Halberstadt gehen Menschen in eine Kirche, um in einem schier endlos ausgedehnten Konzert den Wechsel eines einzigen Tons zu erleben. Diese Woche war es wieder so weit beim Cage-Projekt.