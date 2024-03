In der Kaleidoskop-Reihe der Württembergischen Philharmonie strahlt das Phänomen Udo Jürgens in allen Orchesterfarben. Zudem wirft der Abend in der Reutlinger Stadthalle einen Blick auf den Menschen hinter dem Star.

Trio in Udo-Jürgens-Laune: von links Alicia Emmi Berg, Adrian Becker und Joyce Diedrich. Im Hintergrund dirigiert Enrique Ugarte. Foto: Armin Knauer Trio in Udo-Jürgens-Laune: von links Alicia Emmi Berg, Adrian Becker und Joyce Diedrich. Im Hintergrund dirigiert Enrique Ugarte. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.