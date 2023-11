Mit dem Film »La grande magie« - »Der große Zauber« - sind die 40. Französischen Filmtage Tübingen gestartet: eine Hommage an die Welt der Illusion in Zeiten von Krieg und Krise. Die Filmtage zeigen das Kino jedoch nicht nur als Flucht aus der Realität.

Liebeserklärung an die Nostalgie der alten Kinokunst: Rebecca Marder im Eröffnungsfilm »La grande magie« von Noémie Lvovsky. Foto: Niko Film/Les Films du Poisson Liebeserklärung an die Nostalgie der alten Kinokunst: Rebecca Marder im Eröffnungsfilm »La grande magie« von Noémie Lvovsky. Foto: Niko Film/Les Films du Poisson

