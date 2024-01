Zwei Demos gegen den Rechtsruck im Kreis Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS TÜBINGEN. Gleich zwei Demonstrationen gegen den Rechtsruck und für die Demokratie gibt es am Samstag, 27. Januar, in der Region: In Tübingen rufen Fridays for Future Tübingen, der Jugendgemeinderat Tübingen, die verfasste Studierendenschaft Uni Tübingen und der Verdi-Ortsverein Tübingen unter dem Motto »Wir sind die Brandmauer« um 14 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz auf.

Eine Menschenkette um das Rathaus und verschiedene Redebeiträge wird es in der Unistadt geben. Aufgerufen sind »alle Bündnisse, Vereine, Parteien und Privatpersonen«, sich der Demonstration anzuschließen.

In Mössingen startet die Kundgebung um 16 Uhr auf dem Löwensteinplatz bei der Pausa. Die Demonstration geht von der Mössinger Bürgerschaft aus. Die Rednerliste in Mössingen ist noch nicht abgeschlossen. Zugesagt haben bisher Welf Schröter vom Löwenstein-Forschungsverein, Anna Ohnweiler von den Omas gegen Rechts, einige Schüler und Steffi Völler.

Anlass ist das bundesweite Geheimtreffen von hochrangigen Rechtsextremen und Großindustriellen mit der AfD und anderen politischen Akteuren, in dem es um groß angelegte Deportationspläne, die sogenannte »Remigration«, ging. (eg)