Beim dritten Kirchentellinsfurter Jugendforum im Volksbänkle am Montag brachten Jugendliche gegenüber Bürgermeister Bernd Haug und Vertretern des Gemeinderats ihre Gedanken zum eigentlich geplanten Jugendtreff im Schafhaus vor. Das Gebäude kann aus finanziellen Gründen in diesem Jahr noch nicht hergerichtet werden. Derzeit dienen zwei Bauwagen als Notbehelf.

Von links: Ben Beckert, Annika Beckert und Kirchentellinsfurts Jugendpfleger Jonas Klaus vor einem Bild des Schafhofs: Die Gemeinde Kirchentellinsfurt will das Gebäude zum Jugendtreff ausbauen - derzeit fehlt im Haushalt das Geld dafür. Foto: Michael Sturm

