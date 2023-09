Der KfW-Studienkredit war während der Pandemie befristet zinsfrei. Das bewegte zahlreiche Studenten dazu, ihn abzuschließen. Evelyn Walz, die in Tübingen studiert, entschied sich für den KfW-Höchstbetrag von rund 55.000 Euro. Nun ist sie trotz Nebenjob in Geldnot, denn sie muss Zinsen von knapp acht Prozent zurückzahlen.

KfW-Studienkredite wurden in Zeiten der Coronakrise zinsfrei eingestellt. Doch ein rasender Zinsanstieg sorgte für die Verschuldung zahlreicher Studenten. Foto: Sebastian Gollnow/dpa KfW-Studienkredite wurden in Zeiten der Coronakrise zinsfrei eingestellt. Doch ein rasender Zinsanstieg sorgte für die Verschuldung zahlreicher Studenten. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

