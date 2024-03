In der intensivsten Diskussion einer vergleichsweise kurzen Sitzung des Mössinger Gemeinderats ging es um Ausbauflächen für Windräder und Solarpaneele. Über das ausgewiesene Gebiet für die Gewinnung von Windkraft herrschte im Gremium Einigkeit: Das passt so. Gegen Areale, die für Photovoltaik-Anlagen bereit gestellt werden sollen, erhoben die Ortschaftsräte von Talheim und Öschingen Widerspruch.

Der Regionalverband wies rund 47 Hektar Fläche auf Mössinger Markung als geeignet für Ausbauflächen aus. Foto: Jens Büttner/dpa Der Regionalverband wies rund 47 Hektar Fläche auf Mössinger Markung als geeignet für Ausbauflächen aus. Foto: Jens Büttner/dpa

